Hayatlarının şokunu yaşadılar... O ilde musluklardan su yerine 'kurtçuk' aktı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 08:45

Güncelleme: 18.09.2023 - 08:47

Depremde evleri yıkılan veya hasar alan yurttaşların kaldığı Vartana geçici prefabrik kentte sabah saatlerinde bir kişi, mutfaktaki musluktan su aktığını ama lavabo musluğundan su akmadığını fark ederek musluğun başlığını söktü.

Musluk ucundaki başlığın kurtçuklardan dolayı tıkandığını fark eden yurttaş, durumu komşularına söyledi.

Musluklarının uç kısmını söken diğer yurttaşlar da kurtçukları fark edince tedirgin oldu.

"BİLDİĞİNİZ CANLI CANLI KURT AKIYOR"

Durumu yetkililere bildirdiklerini söyleyen depremzede yurttaşlar, “Vartana prefabrik kentte yaşıyoruz. Sabah musluklardan kurtlu sular aktı. Durumu ilgili yerlere bildirdik, artık nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyoruz. Burada hazır su da veriliyor ama musluk sularıyla duş alınıyor, yemek yapılıyor, bulaşıklar yıkanıyor, dişler fırçalanıyor. Bu suların hepsi enfeksiyonlu. Yaşlı ve hasta insanların çoğu günlük olarak hazır sudan alamıyor ve musluk sularını tüketmek zorunda kalıyor. Çocuklar bazen direkt musluk sularından içiyor. Bu suların dezenfekte edilmesi lazım. Musluklardan bildiğiniz canlı canlı kurt akıyor” diye konuştu.