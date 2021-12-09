Haydarpaşa Lisesi'nin sit statüsü değiştirildi

09 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğal sit alanında bulunan, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan Haydarpaşa Lisesi’nin de doğal sit statüsünü değiştirdi. Kararda; Altunizade’de bulunan lisenin bulunduğu alan doğal sit alanından “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı”na dönüştürüldü. Bu alanlarda doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetlere, entegre tesis yapılmasına, turizm ve yerleşimlere izin veriliyor.

YERLEŞİM PLANLANABİLİR

Bakanlığın 2019 yılında yayımlanan ilke kararlarında bu alanlara ilişkin “Barındırdığı silüet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır” deniliyor.

Ayrıca bu alanlara ilişkin “Koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren tampon bölgeler olup düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak planlanabilir” ifadeleri yer alıyor. İnşaat mühendisi İbrahim Doğan, lise arazisinde ne yapılmak istendiğini sorarak “Yeni yapılaşmanın önü açılmış oluyor. Bakanlık tarafından yapılan bu düzenleme yasalara ve şehircilik ilkelerine aykırıdır. Haydarpaşa Lisesi’nin arazisine sahip çıkalım” dedi.