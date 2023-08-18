Batman’da 2 aile arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 41 yaralı
Batman’ın Beşiri ilçesinde 2 aile arasında meydana gelen taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi başına aldığı darbeden ötürü ağır yaralandı. Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.
Olay Batman’a bağlı Beşiri ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir kafede gençler arasında çıkan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü.
1'İ AĞIR 41 KİŞİ YARALANDI
Gençlerin kavgasına katılan ailelerle beraber sözlü kavga taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yurttaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmesi üzerine duran kavganın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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