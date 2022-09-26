Hayvan hakları savunucularından ve avukatlardan çağrı: 'Hem insan hem hayvan hakları korunmalı'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 19:36

Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu bugün, 5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nun doğru şekilde uygulanabilmesi için İstanbul Barosu Kültür Merkezi’nde basın açıklaması düzenledi.

Yapılan basın toplantısında, gazetemizin yazarı ve hayvan hakları savunucusu Zülal Kalkandelen, Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Avukat Hülya Yalçın, Hayvanlara Adalet Derneği Üyesi avukat Barış Karlı, Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği üyesi Ayşem Özleyiş Oğuz ve Hayvan Hakları Aktivisti Banu Öztürk hayvan haklarının korunmasına dair görüşlerini aktardı.

‘HAYVANLARIN HAKKINI KORUYACAK ÇÖZÜMLERDEN YANAYIZ’

Yazarımız Zülal Kalkandelen yaptığı konuşmada “Türkiye Barolar Birliği’nin Hayvan Hakları Komisyonu’nun geçtiğimiz hafta bir açıklaması oldu. Yasalara uyulması yönünde bir çağrı yapıldı. Bu konuda sesimizi duyurmamız çok önemli. Medyanın da ne yazık ki bu konuda bazı çarpıtmalara yer verdiğini ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını görüyoruz. Bu da toplumda infiale neden olabiliyor. Biz hem insanın hem hayvanın yaşam hakkını koruyacak şekilde çözümlerden yanayız” diye konuştu.

‘HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARININ YAŞADIĞI EN ZOR DÖNEMDEYİZ’

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Avukat Hülya Yalçın da, “2022 yılında ‘Hayvanları öldürmeyin, tecavüz etmeyin’ demek utanç verici bir şey. Yıl 2022 hala sokağımızdaki köpeği koruma derdindeyiz. Ortada bir yasa var ve yasanın uygulanması son derece zorlaştı. Hayvan düşmanlığını öne süren bir çok topluluk oluştu” dedi.

‘YAPTIRIM OLMADIĞI İÇİN CESARET BULUYORLAR’

Hayvanlara Adalet Derneği Üyesi, avukat Barış Karlı ise, “Şiddet artarak devam ediyor ve bu cesareti yaptırım olmadığı için buluyorlar” ifadelerini kullandı.

‘KANUN UYGULANSIN’

Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği üyesi Ayşem Özleyiş Oğuz ise petshoplarda yapılan üretimlere dikkat çekerek, “Petshoplarda üretimin engellediğini söyleniyor fakat perde arkasında, merdiven altı üretim hala devam ediyor. Kısırlaştırma yapılmasını ve petshoplarda hayvan satışının engellenmesini istiyoruz. Devletten bizi kandırmasını değil kanunu uygulamasını istiyoruz” diye konuştu. Son olarak konuşan Hayvan Hakları Savunucusu Banu Öztürk ise kısırlaştırmanım önemini vurgulayarak, “Kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezlerinin yeterli düzeye çıkarılması ve arttırılması gerekiyor” dedi.