Hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık kayboldu

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:39

Kars merkez Halefoğlu köyünde öğlen saatlerinde kuzenleriyle hayvan otlatmaya giden Tarık Altun, akşam saatleride köye dönmek üzere yola çıktı. Ancak saat 17.00'den itibaren Altun'dan haber alınamadı. Selma- Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan üçüncüsü olan Tarık'a ulaşamayan ailenin ihbarı üzerine köye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy halkının da yaya ve traktörlerle arama çalışmalarına katılırken jandarma ekipleri termal kamera ile bölgeyi taradı. Gece geç saatlerde arama çalışmalarına ara verildi.

Tarık'ın amcasının oğlu Reşo Altun, "Hayvan otlatmaya gittik daha sonra Tarık'ı eve gönderdik. Köye geldiğimizde Tarık'ın kaybolduğu anlaşıldı. Tüm aramalara rağmen bulamadık" diye konuştu.