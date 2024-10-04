'Hayvana cinsel saldırı' suçundan tutuklanan şahıs Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde tahliye oldu

Yayınlanma: 04.10.2024 - 14:01

Güncelleme: 04.10.2024 - 14:01

Bakırköy’de haziran ayında bir şahsın köpeği ormanlık alana götürdüğünü görenler durumdan şüphelenmiş, telefon kameralarıyla olayı kayda alan yurttaşlar şikâyetçi olmuştu.

Bölgedeki yurttaşların ihbarıyla harekete geçen polis şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

“Alice” isimli köpeğin yapılan veteriner muayenesinde istismara uğradığı belirlenmişti. Tutuklu yargılanan Paşa T., bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adliyesi’ndeki duruşmada “hayvanlara cinsel saldırı” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan şüpheli suçlamaları kabul etmedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun talimatıyla Bakırköy Belediyesi müdahil olmuştu.

Mahkemede üzerine atılı suçları kabul etmeyen Paşa T. tahliyesini talep etti. Bakırköy Belediyesi avukatı ve Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman ise sanığın kaçma şüphesinin olduğu ve delillerin toplanmadığını belirterek tutukluğun devamını talep etti.

Taleplerin alınmasının ardından mahkemeye ara veren hakim sanığın savunmasını usulüne uygun alınmış olması, üzerine atılı suçun alt ve üst sınırı ile tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Adli kontrol şartı da getiren mahkeme görüntülerin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na yazı yazdı. Duruşma, 27 Aralık 2024’e ertelendi.

"BİZLER HAYVAN HAKLARINI SAVUNMAYA, HAK İHLALLERINE KARŞI MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Duruşma sonrası açıklama yapan hayvan severler adına konuşan Bakırköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü avukat Sinan Derman, “Bakırköy Belediye Başkanımız Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun talimatıyla müdahil olmuştuk. Bugün burada alınan karar bir beraat değildir. Yargılama devam ediyor. Bizler hayvan haklarını savunmaya, hak ihlallerine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.