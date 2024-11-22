Ölüme terk edilen yaralı eşeği hayvanseverler kurtardı
Siirt'te yaralı halde ölüme terk edilen ve hayvansever Mehmet Yüce tarafından Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 'Dost' adlı eşek, 6 aylık tedavisi sonrası iyileşip, yürümeye başladı. Yüce, "Canımız, tedavisi sonrasında ömrünü buradaki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde geçirecek" dedi.
Siirt'te yaralı halde ölüme terk edilen ve 'Dost' adı verilen eşek, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sayesinde tedavi edilerek Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde ikinci bir hayata başladı.
SİİRT'TE BULUNDU, OSMANİYE'DE TEDAVİ EDİLDİ
Mayıs ayında Siirt’te sağ arka ayağı yaralı halde bulunan eşek, hayvansever Mehmet Yüce tarafından fark edilerek kurtarıldı. Yüce, sosyal medyada yardım çağrısı yaptıktan sonra Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iletişime geçti. Yaralı eşek, Mehmet Yüce’nin kendi aracıyla 700 kilometre yol kat edilerek Osmaniye'deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne götürüldü.
Çiftlikte gönüllü veteriner hekim Ali Laçinbala tarafından yapılan muayenede eşeğin sağ arka ayağında açık yara ve kırık olduğu tespit edildi. Yoğun bir tedavi sürecine alınan ve ‘Dost’ adı verilen eşek, 6 ay sonunda sağlığına kavuştu ve yeniden yürümeye başladı.
‘700 KİLOMETRE YOL KATEDEREK OSMANİYE’YE GETİRDİK’
Eşeği bulan Mehmet Yüce, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:
"Siirt'in çıkışında bu canımızı ölüme terk etmişlerdi. İhbar sonrası ulaşarak eşeği bulunduğu yerden aldık. HAYTAP ile iletişime geçip onların da desteğiyle, 700 kilometre yol katederek Osmaniye’ye getirdik. Tedavisi tamamlandıktan sonra ömrünü burada, Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde geçirecek.”
‘DİĞER ARKADAŞLARIYLA ÇOK İYİ GEÇİNİYOR’
Veteriner hekim Ali Laçinbala ise eşeğin durumu hakkında bilgi verdi:
"Dost’un yarası, 6 aylık bir tedavi süreci sonunda tamamen iyileşti. Buradaki diğer arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyor. İnsanlar tarafından sömürülen hayvanların, burada özgürce ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. HAYTAP olarak, gönüllü veteriner hekimlerle onların bakımını ücretsiz şekilde üstleniyoruz. Amacımız, bu canlara ikinci bir yaşam hakkı tanımak.”
‘Dost’ adlı eşek, Osmaniye’deki Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde diğer kurtarılmış hayvanlarla birlikte özgürce yaşayıp hayatını sürdürecek.
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