Hayvancılığa destek projesi nedir? Hayvancılığa destek projesine kimler başvurabilir, başvurular ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin başladığını açıkladı. Peki, Hayvancılığa destek projesi nedir? Hayvancılığa destek projesine kimler başvurabilir, başvurular ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı özellikle gençleri ve kadınları ilgilendiren "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin bugün başladığını bildirdi. Peki, Hayvancılığa destek projesi nedir? Hayvancılığa destek projesine kimler başvurabilir, başvurular ne zaman?
HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ NEDİR?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmaların sürdürdüğünü belirterek "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile, 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devletten karşılanacağını açıkladı.
HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR, ŞARTLARI NELER?
- İlk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar bu projeden istifade edebilecek.
- Üreticiler, Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek.
- Üreticilerin, bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini devlet karşılayacak.
- Üreticiler hayvanlarını TARSİM'den bir yıl sigortalı olarak alacak. Bedel devlet tarafından ödenecek.
- Projede 15 olan hayvan sayısını, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gençlerin yapacağı başvurularda 30 olarak uygulanacak.
- Deprem bölgesindeki üreticiler bu projeden öncelikli olarak yararlanacak.
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