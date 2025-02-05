Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:40

Güncelleme: 05.02.2025 - 11:40

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı özellikle gençleri ve kadınları ilgilendiren "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin bugün başladığını bildirdi. Peki, Hayvancılığa destek projesi nedir? Hayvancılığa destek projesine kimler başvurabilir, başvurular ne zaman?

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ NEDİR?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmaların sürdürdüğünü belirterek "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile, 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devletten karşılanacağını açıkladı.

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR, ŞARTLARI NELER?