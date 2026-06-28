Hayvancılıkta yeni dönem: Sığır küpelerine karekod ve turkuaz renk geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yapılan bu değişiklikle beraber, hayvancılık sektöründe hayvanların tanımlanması ve izlenmesi süreçlerinde teknolojik bir yeniliğe gidilmiş oldu.

Yeni düzenlemeye göre, sığırların plastik kulak küpelerinde artık mevcut barkod sisteminin yanı sıra karekod da kullanılabilecek. Bu yeni sistemin kullanımına ilişkin tüm usul ve esaslar doğrudan Bakanlık tarafından belirlenecek.

Görsel bir yenilik olarak, hayvanların tanımlanmasında bugüne kadar standart olarak kullanılan sarı küpelerin yanı sıra artık turkuaz renk de tercih edilebilecek.

MEVCUT KÜPELER İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ

Yönetmelikte, ellerinde mevcut küpeleri bulunduran yetiştiriciler için de bir geçiş süresi tanındı. Buna göre, üzerinde il kodu bulunan mevcut plastik kulak küpeleri, yeni doğan hayvanlarda 31 Aralık 2026 tarihine kadar kullanılmaya devam edilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler, sadece sığırları değil, koyun ve keçi türü hayvanları da kapsadı. Bakanlıkça hazırlanan "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de yürürlüğe girdi.

Her iki yönetmelikte yapılan değişikliklerle birlikte, Bakanlığın teşkilat yapısındaki güncellemeler mevzuata işlendi. Düzenlemeyle, ilgili yönetmeliklerdeki "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü" ibareleri değiştirilerek "Hayvancılık Genel Müdürlüğü" yapıldı.