Hazal Kaya'dan MHP'li isme 'Melis Sezen' tepkisi: Ahlakınızda boğulun
Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen'i hedef alan sözlerine Hazal Kaya tepki gösterdi.
Oyuncu Hazal Kaya, eski MHP'li vekil Ahmet Çakar tarafından hedef alınan meslektaşı Melis Sezen'e destek verdi.
Hazal Kaya, Çakar'ın "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadelerine tepki gösterdi.
"AHLAKINIZDA BOĞULUN"
Kaya, Twitter hesabında söz konusu programdan bir kesiti alıntılayarak, "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyosunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…" dedi.
Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini,bedenini mi konuşuyosunuz?Kadına şiddet suç değil mi?Ya da hedef göstermek?Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz.Ahlakınızda boğulun… https://t.co/NYS8qEVIYN— Hazal Kaya (@HazalKaya110) May 11, 2022
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