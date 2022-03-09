Cem Yılmaz’dan, Ahmet Hakan'a 'Hazal Kaya' göndermesi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Geleceğin Güçlü Kadınları Ödül Töreni'nde çıktığı sahnede, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile Hazal Kaya arasındaki tartışmaya göndermede bulundu. Hakan, 'Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi' başlıklı bir yazı kaleme almış; sert ifadeleri tepki çekmişti.
Başrollerini Hazal Kaya, Selahhattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri'nin paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, dijital yayın platformu Netflix'te izleyiciyle buluşmaya başladı. Dizi ve oyunculuklar kimileri tarafından beğenilirlen, kimileri tarafından ise yetersiz bulundu.
Dizi gündemdeki yerini korurken; Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmeyen, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, önceki gün köşesinde sert ifadeler kullandı.
"Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı kaleme alan Hakan, şunları söyledi:
"Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi… Çok aşırı zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, bir yapmacıklık var oyunculuğunda."
Söz konusu ifadelere ise Hazal Kaya'dan kısa sürede yanıt geldi. Kaya, "Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!" sözlerini kullandı.
CEM YILMAZ'DAN OLAY GÖNDERME
Hakan'ın yazısında kullandığı ifadelere pek çok ünlü isimden tepki yağarken; olaya ilişkin bir gönderme de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; ödülü veren Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan" dedi.
O anlar, sosyal medyada gündem oldu.
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