Hazine Bakanlığına yürümek isteyen üniversite öğrencileri gözaltına alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne "Eğitimde tasarruf olmaz, alacaklıyız, alacağız" sloganıyla yürümek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi bir grup üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Hazine Bakanlığına yürümek isteyen üniversite öğrencileri gözaltına alındı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:13

Farklı illerden gelen Öğrenci Kolektifleri üyesi bir grup üniversite öğrencisi, Bişkek Caddesi'nde toplandı.

"Müşteri değiliz, öğrenciyiz", "3 bin liraya Mehmet Şimşek geçinsin", "Diyanete değil, eğitime bütçe" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, buradan "Eğitimde tasarruf olmaz, alacaklıyız, alacağız" sloganlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na doğru yürümek istedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Üniversite öğrencilerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önünde polis tarafından müdahale edildi. Yürümeleri engellenen öğrenciler, burada gözaltına alındı.


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