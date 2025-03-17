OECD Öğrenci Değerlendirme Programı PISA’da sıralama böyle mi yükseliyor? Okul da öğrenci de belli!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2025 - 04:00

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Öğrenci Değerlendirme Programı’na (PISA) katılan öğrenciler “rastgele” yöntemle seçiliyor ama 2025 PISA’ya Türkiye’den katılacak okullar ve öğrenciler şimdiden belli oldu! 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerileri değerlendiren bir test olan ve üç yılda bir yapılan PISA’ya katılacak okullardan bazıları bahçelerini, “PISA 2025’te Türkiye’yi biz temsil edeceğiz” afişleriyle donattı. Bir okulun afişinde, teste katılacak öğrencilerin fotoğrafları da yer aldı. Eğitim uzmanı Alaattin Dinçer, “Bu görüntüler, söz konusu uluslararası sınavlardaki son dönemde ortaya çıkan ‘başarılıyız’, ‘sıralamada yukarılara çıkıyoruz’ iddialarını ve övünme serenatlarını çürütüyor. ‘Başarı’, nesnel ve reel olmayan bir zemine oturuyor ve yapılan eleştiriler haklı çıkıyor” dedi.

Dinçer, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan şu soruların yanıtlanmasını istedi;

Bu belirleme yöntemi ve belirlenen okulları açıklamak etik mi ve PISA kurallarına uygun mudur?

Bu çocuklar rastgele mi yoksa başarılı çocuklar arasından mı seçilmişlerdir?

Seçilen bu çocuklarla PISA’ya yönelik özel bir motivasyon ve hazırlık çalışması yapılmakta mıdır?

OECD SEÇİYOR AMA...

OECD, teste girecek öğrencileri belirlenen okullardaki 15 yaşındaki öğrenciler arasından rastgele seçiyor ama bu durum seçilen okuldaki o yaş grubunda bulunan tüm öğrencilerin özel hazırlığa tabi tutulmasına engel değil! Türkiye’nin sıralamasının yükselmesi için birkaç yıldır bu tür hazırlık çalışmaları yapıldığı belirtiliyor. Bu durum da hem sonuçlara şimdiden gölge düşürüyor hem de fırsat eşitliğine aykırı.

Sultangazi Anadolu Lisesi internet sitesinde de “Okulumuz Türkiye’nin 2025 PISA temsilcilerinden biri olarak seçildi” deniyor. Yazı şöyle:

“Okulumuzun da dahil olduğu, OECD tarafından belirlenen Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 39 farklı ildeki 96 okul, Türkiye’nin PISA 2025 sürecindeki temsilcisi olarak seçildi. Okulumuzun ve gençlerimizin var olan potansiyellerini açığa çıkarma ve ülkemizi temsil etmek bağlamında düşünüldüğünde kritik öneme sahip bu süreçte tüm paydaşlarımızın işbirliği ve desteği büyük önem arz etmektedir.”

SEÇİM NASIL YAPILIYOR?

PISA'da her katılımcı ülke, nüfusu ve eğitim sistemine ilişkin geçerli veriler sağlayacak şekilde seçilmiş küçük bir okul ve öğrenci örneğiyle temsil ediliyor. OECD internet sitesinde PISA’ya katılacak okul ve öğrenci seçimiyle ilgili şu bilgiler yer alıyor: “PISA, okullar ve okullardaki öğrencilerin örneklenmesinde katı teknik standartlar uygular. PISA okullarındaki öğrenciler, okuldaki tüm 15 yaşındaki öğrencilerden oluşan bir listeden rastgele seçilir."