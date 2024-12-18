'Hazine' için keşfe suçüstü: 4 şüpheli yakalandı

Elazığ’da 4 şüpheli, define aramak için alan arama cihazı ile keşif yaptıkları sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

'Hazine' için keşfe suçüstü: 4 şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 16:07

Merkeze bağlı Güneyçayırı köyü kırsalında, M.E., M.E., E.A. ve M.K. define aramak için alan arama cihazı ile keşif yaptıkları sırada İl Jandarma Komutanlığı Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi.


Etiketler: #Elazığ

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