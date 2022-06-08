‘Dar gelirli’ söylemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran Nebati'ye konuşma yasağı

08 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP’nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumda, “Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini artırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanması kamuoyunda tepki topladı. Nebati’nin bu açıklamaları “dar gelirlilerin ezildiğinin itirafı” olarak da yorumlanırken, önceki günkü kabine toplantısında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Nebati’ye bu açıklamaları nedeniyle “kızdığı ve tepki gösterdiği” kaydedildi.

Erdoğan’ın toplantıda, “iktidarın dar gelirli yurttaşlar için de adım attığını, çeşitli destek ve yatırımları devreye soktuğunu ve her seferinde dar gelirlileri ezdirmeyeceğini” belirttiğine işaret edildi. Kabine toplantısı sürerken Nebati’den gelen sosyal medya açıklamaları da tartışmalara neden oldu. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nebati’ye bu kez de “konuşma uyarısı” geldi. Nebati’nin daha önce kamuoyuna yaptığı “Gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz?” şeklindeki açıklamaların kamuoyunda da “çokça tartışıldığı ve iktidara olan güveni de zedelediği” dillendirilirken bu nedenle Erdoğan’ın Nebati’ye, “Açıklamaların her biri tartışma yaratıyor” diyerek “tepki gösterdiği” de kaydedildi.

SORULARI YANITLAMADI

Öte yandan önceki günkü kabine toplantısı sonrası, Bakan Nebati’nin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla ilgili “bir değerlendirmede bulunmaması” da dikkat çekti. Siyaset kulislerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Nebati’nin dar gelirli yurttaşlara yönelik sözleri” üzerine kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeniden “Faiz sebep enflasyon sonuç” politikasına değindiği, “yurttaşları korumak için kur korumalı mevduat, kur ve altın hesabına dayalı konut kredisi gibi tasarrufları yaşama geçiren, Türk Lirası’na dayalı enstrümanlara kaydıran alternatifler sunduklarının” bir kez daha altını çizdiğine işaret edildi.