Hazine ve Maliye Bakanlığı, cumhurbaşkanının talimatını eksiksiz uyguluyor: İzmir Büyükşehir’e 4. ‘silkeleme’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borçlarının tahsil edilmesi konusunda “silkeleyin” talimatının ardından başlatılan uygulama hız kesmeden sürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçmişten gelen vergi borçları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kaynağından yapılan kesintiler devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen tahsilatlar kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her ay düzenli aldığı İller Bankası ödeneklerine el konuyor.
Şeker Bayramı öncesi, belediyenin İller Bankası’ndan alması gereken ödenekten 1 milyar 365 milyon TL daha kesildi. Böylece son dört ayda belediyenin bütçesinden kesilen toplam tutar 5 milyar 977 milyon TL’ye ulaştı.
6 MİLYAR TL’LİK KESİNTİ
İlk kesinti aralık ayında gerçekleşmiş ve belediyenin payından 1 milyar 523 milyon TL düşülmüştü. Ocak ayında 1 milyar 520 milyon TL, şubatta ise 1 milyar 569 milyon TL daha borca sayıldı. Son olarak Mart ayında yapılan 1 milyar 365 milyon TL’lik kesintiyle birlikte toplam rakam neredeyse 6 milyar TL’ye ulaştı.
YATIRIMLARI ASKIYA ALINDI
Devam eden kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mali yapısını derinden etkiledi. Belediye yönetimi, zorunlu olmayan harcamaları durdururken tasarruf önlemlerini üst düzeye çıkardı. Yaşanan kaynak kaybı nedeniyle 2025 yılı yatırım bütçesinde önemli kesintilere gidildiği öğrenildi.
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