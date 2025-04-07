İzmir'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İzmir'in Menderes ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

İzmir'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!
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AA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:07

Süleyman Z.'nin kullandığı 35 S 02567 plakalı işçi servis, İTOB Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada yaralanan sürücü ile 7 işçi sağlık ekiplerince Menderes ve Gaziemir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Etiketler: #servis #İşçi

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