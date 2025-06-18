Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan emekli olan memurun 'zam' davasında karar çıktı!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları ve HKP üyesi emekli Adnan Okur'un avukatları, memur maaşlarına 2023’ün ikinci yarısında yapılan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın, memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle 2023 yılı ağustos ayında Danıştay'da dava açtı.

HKP ve Adnan Okur adına açılan davada, 7456 sayılı torba yasa ile getirilen düzenlemenin Anayasa'nın eşitlik ilkesi, sosyal güvenlik hakkı ve normlar hiyerarşisine aykırı olduğu savunularak işlemin iptali ve dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talep edildi.

Danıştay 12. Dairesi, 24 Haziran 2024'te oy birliğiyle aldığı kararda, davanın Danıştay'da ilk derece mahkemesi olarak görülecek davalardan olmadığına hükmederek, görev yönünden reddine ve dosyanın Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Ankara 9. İdare Mahkemesi, bu yıl ocak ayında HKP'nin açtığı davayı "ehliyet" yönünden reddetti. Kararda, "Dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisi bulunmamaktadır" denildi.

"SEYYANEN ZAMDA EMEKLİ MAAŞLARINA YANSITILMAMA İŞLEMİ..."

Edinilen bilgiye göre; Ankara 9. İdare Mahkemesi, emekli memur Adnan Okur'un açtığı davada, 7456 sayılı Kanun kapsamında yapılan ilave ödemenin emeklilere yansıtılmamasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu. Mahkeme, 11 Haziran'da verdiği kararla davayı reddetti.

Davada uygulama konusu olan işlemin dayanağı kanun maddesinin, anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebini de yerinde görmeyen Ankara 9. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak başvurunun, seyyanen zam düzenlemesinin iptali halinde çalışanların mağduriyetine yol açacağı ve yasama organının yeni düzenleme yapma zorunluluğunun kesin olmaması nedeniyle yerinde olmadığı belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 15 Temmuz 2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen Ek 40. madde kapsamında ödenmesi öngörülen ilave ödemenin yalnızca görevde olan kamu görevlilerine, görev aylıklarına ek olarak 'ilave ödeme' adıyla yapılacağı düzenlenmiştir. İlave ödeme tutarının, ilgililerin emekliliklerinde emekli aylıklarına da ilave edileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, kamu çalışanlarına ödenmesi öngörülen ilave ödemenin, memur emeklisi olan davacıya ödenmemesine ilişkin işlemde, yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca hukuka aykırılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verilmiştir."

Kararla birlikte, 8 bin 77 TL'lik seyyanen ödemenin yalnızca görevdeki memurlara yapılabileceği ve emekli memurlara yansıtılmamasının yasal olduğu yönündeki idari uygulama yargı tarafından da onanmış oldu.

"BU KARAR HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ BASKIYLA ALINDI"

Adnan Okur'un avukatı Tacettin Çolak, memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin davayı değerlendirdi.

Çolak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz 2023'te yayımlanan torba yasayla 375 sayılı KHK'ya eklenen maddeyle görevdeki memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapıldı. Bu düzenleme yerel seçimler öncesine denk geldiği için Tayyip Erdoğan tarafından bir seçim malzemesi olarak kullanıldı, memurlara yapılan seyyanen zammın memur emeklilerine de verileceğine dair söz verdi. Biz de HKP adına ve MYK üyemiz Adnan Okur adına, bu seyyanen zammın, 4688 sayılı Kanun'un 28. maddesi uyarınca memur emeklilerine de uygulanması gerektiği iddiasıyla Danıştay'da dava açtık. Ancak Danıştay bir yıldan fazla bizim davamızı sürüncemede bırakıp görevsizlik kararı verdi, dosya Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme, HKP'nin açtığı davayı ehliyet yönünden; Adnan Okur adına açtığımız davayı ise esastan reddetti. Anayasadaki eşitlik ve sosyal güvenlik hakkına aykırılığı görmezden geldiler. 4688 sayılı yasa ve memur emeklilerinin hakkı olan düzenlemeye hiç değinilmeden, hukuksuz bir karar verildi. Bu karar bize göre siyasi iktidarın baskısıyla alınmış, hiçbir şekilde hukuki olmayan, vicdani olmayan bir karardır. Milyonlarca, on milyonlarca memur emeklisinin ve ailesini mağdur eden bir karardır.

Biz aktif memurlara yapılan seyyanen zammın iptalini değil, aynı zammın emeklilere de uygulanmasını istiyoruz. Milyonlarca memur emeklisi mağdur edildi. İstinaf, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve gerekirse AİHM'e kadar tüm yasal yollara başvuracağız. Bu haksızlığa karşı mücadelemiz sürecek."

Avukat Tacettin Çolak, emekli memur Okur'un açtığı davada ret kararı verilmesi nedeniyle ödemesi gereken vekalet ücretinin tahsili için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın icra takibi başlattığını açıkladı.