Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alım süreci, kamu personeli olmak isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayacak ve 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecektir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar, giriş sınavı başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesi https://www.hmb.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. Başvuru, adaya ait son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafın ve adayın kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ile başvuru formunun doldurulmasıyla tamamlanır. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, doldurdukları Sınav Başvuru Formu’nun bilgisayar çıktısını imzalayarak, yazılı sınavın ilk oturumunun başlamasından önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaktır.

Başvurular, 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 17.30’a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne ulaşmış olmalıdır.