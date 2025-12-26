Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, GİB bünyesinde İstanbul’da görev yapmak üzere 655 gelir uzman yardımcısı alınacak. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava ön başvurular 14–21 Ocak 2026 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 2–5 Şubat 2026 döneminde alınacak. Yazılı sınav, 7 Mart 2026’da Ankara’daki ÖSYM e-Sınav Merkezi’nde elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Öte yandan, Bakanlığın Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alınacak. Bu kadro için yapılacak yazılı sınav ise 28–29 Mart 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. Yazılı aşamayı geçen adaylar sözlü sınava katılma hakkı elde edecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Başvurular, 12–23 Ocak 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.