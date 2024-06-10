Hazine’ye devredilen şirket, yapımı biten tesis için ‘izin’ başvurusu yaptı: Koza, hukuk dinlemiyor
İş insanı Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine Hazine’ye devredilerek kayyum atanan Koza Altın, ülkenin birçok noktasında altın madeni çalışmalarına devam ediyor. Şirket, Dikili’deki Çukurulan Altın Madeni Projesi kapsamında yıllık 360 bin ton kapasiteli kırma eleme tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ilk onayı 2020’de aldı. Ancak açılan davalarla birlikte projeye verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı İzmir 6. İdareme Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Hazırlanan bilirkişi raporunda, “Yürütülmesi istenilen faaliyetin ve alanın niteliği, tarım alanları, su kaynakları, duyarlı yörelere olumsuz etkisi, nihai ÇED raporunun yetersizliği ve raporda yer alan belirlemelerin çevreye ve ekolojik dengeye olumsuz etkisi olacağı gerekçesiyle ‘ÇED gerekli değildir kararının uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldığı” belirtildi. Mahkemenin ardından Danıştay da 2022’de bu kararı onadı. Bu sürede şirket kırma eleme tesisinin inşaatını tamamladı. Ancak tesisin çalışmadığı belirtildi. Şirket projesini tamamladığı kırma eleme tesisi için bakanlığa yeniden başvurdu.
324 HEKTARA ÇIKTI
Koza Altın, Çukurulan Altın Madeni Projesi için ise ilk onayını 2009’da aldı. Son olarak üçüncü kapasite artışıyla birlikte de bu sayıya 132 hektar eklenerek alan 324 hektar yani 456 futbol sahasına çıkarıldı. Üçüncü kapasite artışına ilişkin de dava açıldı. Danıştay 6. Dairesi projeye verilen “ÇED olumlu” kararını iptal etti. Aynı zamanda İzmir 4.İdare Mahkemesi de temyiz yolunu açık bırakarak projeyi iptal etti. Şirket bölgede çalışma yapmasına karşın ilgili projelerle ilgili mahkeme devam ediyor.
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