Hazine’ye devredilen şirket, yapımı biten tesis için ‘izin’ başvurusu yaptı: Koza, hukuk dinlemiyor

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

Hazırlanan bilirkişi raporunda, “Yürütülmesi istenilen faaliyetin ve alanın niteliği, tarım alanları, su kaynakları, duyarlı yörelere olumsuz etkisi, nihai ÇED raporunun yetersizliği ve raporda yer alan belirlemelerin çevreye ve ekolojik dengeye olumsuz etkisi olacağı gerekçesiyle ‘ÇED gerekli değildir kararının uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldığı” belirtildi. Mahkemenin ardından Danıştay da 2022’de bu kararı onadı. Bu sürede şirket kırma eleme tesisinin inşaatını tamamladı. Ancak tesisin çalışmadığı belirtildi. Şirket projesini tamamladığı kırma eleme tesisi için bakanlığa yeniden başvurdu.

324 HEKTARA ÇIKTI

Koza Altın, Çukurulan Altın Madeni Projesi için ise ilk onayını 2009’da aldı. Son olarak üçüncü kapasite artışıyla birlikte de bu sayıya 132 hektar eklenerek alan 324 hektar yani 456 futbol sahasına çıkarıldı. Üçüncü kapasite artışına ilişkin de dava açıldı. Danıştay 6. Dairesi projeye verilen “ÇED olumlu” kararını iptal etti. Aynı zamanda İzmir 4.İdare Mahkemesi de temyiz yolunu açık bırakarak projeyi iptal etti. Şirket bölgede çalışma yapmasına karşın ilgili projelerle ilgili mahkeme devam ediyor.

