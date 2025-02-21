HDK soruşturmasında tutuklanması istenen 35 kişiden 15'i tutuklandı: Sorgu devam ediyor!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 23:28

Güncelleme: 21.02.2025 - 23:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda legal görünümlü protesto, basın açıklaması, miting vb. eylem ve etkinlikleri düzenleyerek toplumsal alanı örgütlediği öne sürülen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen aralarında siyasetçi, sanatçı ve gazetecilerin de olduğu 50 kişi, 18 Şubat'ta gözaltına alındı.

Aralarında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ile Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül ve Ercüment Akdeniz ve sanatçı Pınar Aydınlar'ın da olduğu 50 kişi, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

15 KİŞİ TUTUTUKLANDI

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 35'i, tutuklanmaları, 13'ü ev hapsi, 2'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Farklı hakimliklerde sorgulamaları yapılan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Tutuklanması talep edilen diğer şüphelilerin ise sorgu işlemleri devam ediyor.