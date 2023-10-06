HDP İzmir İl eş başkanları ve ilçe başkanı gözaltında
İzmir’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, HDP İzmir İl eş başkanları ve Buca İlçe Başkanı gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde 3 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni düzenleme geliyor
- AYM'den Can Atalay kararı!
- Türkiye'yi 'El Nino' vuracak!
- Herkesin merak ettiği 'köstebek' bakan açıklandı!
- Çevre dostu yakıtta sona gelindi
- İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu!
- ABD jeti Suriye'de Türk İHA'sını düşürdü
- Ali Koç o görüntü hakkında ilk kez konuştu!
- 'Terbiyesizce davranışlar'
- Öcalan'ın mektubunu okumuştu