HDP'li Hakkı Saruhan Oluç, Erdoğan'a sordu: Kim sokak dedi

08 Ocak 2022 Cumartesi, 04:00

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sokak” açıklamasına ilişkin, halkı sokağa çağıran kimsenin olmadığını belirterek, “Tuhaf olan, böyle bir çağrı olmamasına rağmen cumhurbaşkanının bunu söylüyor olması” dedi.

Erdoğan, AKP İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, muhalefete işaret ederek, “Sokaklara döküleceklermiş, ya siz 15 Temmuz’u görmediniz mi? Cumhur İttifakı sizi gideceğiniz yere kadar süpürecektir” demişti. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının hem anayasal hem de evrensel bir hak olduğuna işaret eden Oluç, “Dünyanın bütün ülkelerinde var olan bir haktır. Dolayısıyla yurttaşlarımızın bu evrensel hakkı kullanmaları, demokratik protesto hakkını kullanmaları ve barışçıl protestolar yapmaları, en doğal haklarıdır. Bunu kriminal bir şeymiş, bir suçmuş gibi göstermeye çalışmak, aslında demokratik politik düzenden nasibini almamış olmak demektir. Cumhurbaşkanının tehditkâr ifadeleri bunun göstergesidir” dedi.

"TAHKİM ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Erdoğan’ın açıklamalarının “büyük bir kutuplaştırma amacı taşıdığını” vurgulayan Oluç, AKP’nin, toplumda kutuplaştırma yaratarak ve toplumun farklı kesimlerini birbirlerinin karşısına koyarak politika yapmayı tercih eden bir parti olduğuna dikkat çekerek, “Kutuplaştırma ve gerginlik politikalarıyla kendi seçmen kitlesini tahkim etmeye (sağlamlaştırmaya) çalışan bir parti. Son yapılan açıklamalar da buna dair önemli işaretlerdir” dedi.

"NEREDEN ESİNLENDİ"

Öte yandan Oluç, hiçbir partinin sokağa çıkma çağrısı da yapmadığını söyledi. Partilerin, zaman zaman sadece izinli mitinglerini yaptığına işaret eden Oluç, iktidarın bazen bu mitinglere bile izin vermemek gibi bir eğiliminin ortaya çıktığını kaydederek, “Cumhurbaşkanı nereden esinlenerek bu tür lafları etme ihtiyacı duydu? Bu da tartışmalı konu. Halkı sokağa çağıran kimse yok. Zaten tuhaf olan, böyle bir çağrı olmamasına rağmen cumhurbaşkanının bunu söylüyor olması” diye konuştu.