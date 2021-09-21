Son dakika... Selahattin Demirtaş'tan Kürt sorunu açıklaması

21 Eylül 2021 Salı, 14:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinde "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtını verdi. Sorunun çözümünde İmralı'yı adres göstermesi nedeniyle Temelli'ye tepki geldi.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

"MUHATAP HDP'DİR, ADRES TBMM'DİR"

Sosyal medya hesabından mesajlar yayımlayan Demirtaş, "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir" dedi.

Demirtaş açıklamalarının devamında, "Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz" ifadelerine yer verdi.

TEMELLİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Temelli, tweet’teki görüşlerin kişisel olduğunu ve HDP'yi bağlamadığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Tweetim üzerine haklı-haksız eleştiriler oldu. Hepsi kabulümdür" diyen Temelli, "O tweet'teki görüşler elbette kişisel görüşümdür. Partiyi elbette bağlamaz. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar" ifadesini kullandı.

Sezai Temelli şunları söyledi:

"Şunun bilinmesini isterim, Kılıçdaroğlu’na yanıt vermek amacıyla atılmış bir tweet değildi. Siyasi nezaket anlayışım bu polemiklere zaten izin vermez.

Yaptığım şey bir durum tespitiydi. 2013-2015 arasında yaşanan ve toplumun meşruiyet algısında önemli bir değişim yaratan siyaset bugün meşru değil diye yorumlanamaz. Çünkü ortada çatışma varsa, bunu sonlandırmanın yolu, başlangıç adımı müzakeredir. Bu da bir meşruiyet zeminine oturmak zorunda. Yoksa tabii mecliste demokratik zeminde çözüm arayışlarımız devam ediyor ve edecek. Bu en önemli sorumluluğumuzdur. Partilerin vazgeçilmez sorumluluğudur, barışı ve demokrasiyi getirmek. Bu otoriter anlayıştan kurtulmamız ortak sorumluluğumuzdur.

'MEŞRU MUHATAB ELBETTE HDP'DİR'

Meselenin çatışma tarafını sonlandırmanın yolu müzakere zemininin yaratılmasıdır. Müzakere de bir meşruiyeti zorunlu kılar. Toplum nezdinde karşılığı varken yokmuş gibi ortaya koymak diğer adımları atmamızı engeller. Öcalan’ın muhatablığına bu bağlamda önemlidir. Çatışmayı önleme ve demokratik bir çözüm bağlamına dikkat çektim. Meşru muhatab elbette HDP'dir. Meclis’in üçüncü büyük partisidir ve bu konularda çözüm üretme anlamında en önemli partidir. "