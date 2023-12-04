İYİ Parti işbirliğine 'hayır' dedi... 'Yerel seçimlere hür ve müstakil gireceğiz'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 19:36

Güncelleme: 04.12.2023 - 20:03

İYİ Parti Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, CHP'nin 2024 yerel seçimlerde işbirliği teklifi oyçokluğuyla reddedildi.

"EN DOĞRU ADAYLARLA ÇIKACAĞIZ"

GİK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, şunları kaydetti:

"CHP’nin sunduğu ittifak ya da işbirliği teklifi üzerine yaptığımız değerlendirmede, oluşabilecek tablonun İYİ Parti’nin kuruluş ilke ve amaçlarıyla benzer doğrultuda tavır koymaktan uzak olacağı noktasında fikir birliğine varılmıştır. Buna göre gerek Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü savunma sorumluluğumuz gerekse Türk siyasetinin iki kutup arasına sıkıştırılmak istendiği dikkate alınarak GİK tarafından oyçokluğu ile teklifi reddetme kararı alınmıştır.

İYİ Parti olarak, 2024 Yerel Seçimleri’ne ‘hür ve müstakil’ olarak yani Genel Başkanımızın dediği gibi özü başımıza gideceğiz. Seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkacağız ve ‘İyi belediyecilik’ parolasıyla milletimize hizmet edeceğiz."