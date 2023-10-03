Hekim göçü devam ediyor: İyi hal belgesine rekor başvuru!
Sağlıkçıların yurtdışında çalışabilmek için aldığı iyi hal belgesine başvurular bu ay da rekor kırdı. 321 sağlıkçı TTB’ye iyi hal belgesi için başvurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), eylül ayında iyi hal belgesi için başvuran sağlıkçıların sayısını açıkladı.
Buna göre, sağlıkçıların yurtdışına gidebilmek için aldığı iyi hal belgesine yapılan başvuru eylül ayında 321’e ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında yapılan başvuru sayısı ise 2 bin 285'e çıktı.
TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) October 3, 2023
?? Eylül ayında 321 oldu.
?? 2023'ün ilk 9 ayında 2285'e ulaştı.
Hekim göçünün başlıca sebeplerinden birinin şiddet olduğunu biliyor; sağlıkta şiddete karşı etkili yasa, güvenli ve sağlıklı çalışma alanları için mücadeleyi büyütüyoruz! pic.twitter.com/bT3x2okahw
Başvurular geçen ay 300 barajını aşmıştı.
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