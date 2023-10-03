Hekim göçü devam ediyor: İyi hal belgesine rekor başvuru!

Sağlıkçıların yurtdışında çalışabilmek için aldığı iyi hal belgesine başvurular bu ay da rekor kırdı. 321 sağlıkçı TTB’ye iyi hal belgesi için başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 13:48
Hekim göçü devam ediyor: İyi hal belgesine rekor başvuru!
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), eylül ayında iyi hal belgesi için başvuran sağlıkçıların sayısını açıkladı. 

Buna göre, sağlıkçıların yurtdışına gidebilmek için aldığı iyi hal belgesine yapılan başvuru eylül ayında 321’e ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında yapılan başvuru sayısı ise 2 bin 285'e çıktı.

Başvurular geçen ay 300 barajını aşmıştı. 


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