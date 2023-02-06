Hekimhan'da binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde etkilenen Malatya Hekimhan'da bulunan bir bina böyle yıkıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 21:38
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem bölgede ağır yıkım yarattı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Hatay, Kilis'te olmak üzere toplam 1651 yurttaşımız hayatını kaybetti. 

Büyük yıkımın yaşandığı 10 ilden biri olan Malatya’da 106 kişi yaşamını yitirdi, 1941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı.

Meydana gelen depremde Malatya Hekimhan'da bulunan bir bina böyle yıkıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.


Malatya hakimhan 6 Şubat depremi

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