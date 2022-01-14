Hekimler, Bilim Kurulu'nun kararlarına tepki gösterdi

14 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası PCR testlerinin sadece semptomlu kişilerden alınacağını ve pozitif vakaların yedi gün sonunda test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabileceğini açıklamıştı. Bu kararları Cumhuriyet’e değerlendiren uzmanlar “Salgın yönetimi bırakıldı. Vaka sayıları düşük gösterilmek için yapılıyor” dedi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, karantina süresinin yedi güne düşürülmesine tepki göstererek, “Bu karar ancak aşılı nüfusa uygulanabilecek bir karar. Türkiye’de aşılı nüfus çok az. Şu anda PCR testi yetişmiyor ve Tükiye hazırlıksız yakalandı. Aşılı olanlar için hızlı test, aşısız olanlar için de PCR testi uygulanıyor olmalıydı. Salgın yönetimi tümüyle bırakılmış oldu. Sonucu sürü hasarı politikası olur” ifadesini kullandı.

Kararın aşısız kişiler için “zafer” niteliğinde olduğunu kaydeden Şenol, “Hiçbir yerde aşı kartı sorulmazken PCR testinin kaldırılması sürece çok büyük zarar verecek. Aşı kartı da sorulmadığı için aşısız kişiler test de yaptırmadan rahatça dolaşacak. Vaka sayılarını ölçebilme şansları ortadan kalktı. Omicron varyantı 15 gün içinde baskın hale gelince hiçbir kapasite yetmeyecek” diyerek tepki gösterdi.

"SALGIN BİTMEDİ"

Halk Sağlığı Uzmanı Ahmet Soysal da salgının devam ettiği uyarısını yaparak, “Herkes salgın bitmiş gibi davranıyor. Yedi gün sonunda en azından PCR testi negatif olan kişilerin izolasyondan çıkmasına izin verilmeliydi. Bu hastalığı yakalamanın tek şansı PCR testi. ‘Sende semptom yok test yapmıyoruz’ demek, yükselen vaka sayılarını daha düşük göstererek insanların moralini yükseltmektir. Vaka sayıları düşük gösterilerek Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye sınırlarını kapamasının önüne geçmek isteniyor” diye konuştu.

YENİ KORONA KURALLARI

Aşı ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verildi.

Pozitif vakaların tamamı yedi gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilecek.

Tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak.