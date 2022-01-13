Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu'na sert tepki!

13 Ocak 2022 Perşembe, 08:20

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, dün video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama ve koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş kişiler için karantinaya alınmaması gerektiğine karar verildiğini açıkladı.

Pozitif vakaların 7 gün sonunda test yaptırmadan izolasyonu sonlandırabileceğini belirten Koca, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu da kaldırdıklarını duyurdu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara tepki gösterdi.

"VAKA SAYIMIZ AZALMIŞ MI OLACAK?"

Ceyhan, "Bu kararlarla günlük vaka sayılarındaki artışı önleyebilir miyiz?" notunu düştüğü paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Omicron giderek yayılıyor. Omicron etkenli Covid vakalarında belirtisiz seyretme ve hastalığı hafif belirtilerle geçirme olasılığı daha yüksek. Diğer ülkeler vakaların erken saptanıp bulaşın yavaşlatılması için önlemleri ve tarama testlerini artırırken; bizim Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar:

1) Tarama testi yapılmayacak,

2) Temaslılara test yapılmayacak

Bu şekilde daha az vaka saptarsak, vaka sayımız azalmış mı olacak?"