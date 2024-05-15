Hekimlerden ‘acil’ çağrısı: 'Can kurtaralım derken canımızdan oluyoruz'

Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:32

Güncelleme: 15.05.2024 - 13:32

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sunumunda temel kurumlar olan hastaneler, giderek artan bir yoğunlukla karşı karşıya. Artan başvuru sayıları, sağlık sisteminin önemli parçası olan hekimleri ve sağlık çalışanlarını zorluyor. Yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri üretmek için Hekim Birliği Sendikası Acil ve Afet Çalıştayı düzenledi. 10-12 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılan çalıştayda konuşan Hekim Birliği Sendikası Başkanı Dr. Yakup Gökhan Doğramacı, sağlıkta şiddet konusuna dikkat çekerek, “Can kurtaralım derken canımızdan oluyoruz.” şeklinde konuştu.

MUAYENE SÜRESİ İKİ DAKİKAYA DÜŞTÜ

Cumhuriyet’e konuşan Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Dr. Yakup Gökhan Doğramacı, “Sistem çok kısa aralıklarla randevu verebiliyor. Son örnek Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeydi, bir hasta için verilen muayene süresi iki dakika. Hastaya bu süre içerisinde nitelikli bir sağlık hizmeti vermek imkansız. Yeterli süreyi ayıramadığınızda da hasta bunun sorumlusu olarak karşısındaki ilk muhatap olan hekimi görüyor. Ancak hekim de bu yoğunluktan rahatsız. Hasta orada tüm tepkisini, öfkesini, şiddetini hekime yöneltiyor.” ifadelerini kullandı.

Hekim hakkı ve hasta hakkının birbiriyle çatışan değil örtüşen haklar olduğuna dikkat çeken Dr. Doğramacı, “Bizler hekim hakları dediğimizde tek başına hekim hakkını savunmuyoruz. Ne yazık ki Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte kutuplaşma yaratılıp hasta ve hekim karşı karşıya getiriliyor. Şiddetin de temel sebeplerinden biri budur. Sistemin kusurları hekimlere mal ediliyor ve hekimler doğrudan hedef haline getiriliyor. Şiddet gösteren de gerekçe olarak ‘hakkımı aradım’ diyebiliyor” dedi.

"CAN KURTARALIM DERKEN CANIMIZDAN OLUYORUZ"

2023 yılında acil servislere 150 milyon kişinin başvurduğunu aktaran Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dr. Münasip Budak, yaşanan yoğunluk nedeniyle hekimlerin nitelikli sağlık hizmeti veremediğini belirtti. Acil servislerdeki yoğunluk ile şiddetin birbiriyle ilişkisine dikkat çeken Budak, “Bir gün içinde acile gelen 1000 başvurudan yalnızca 50 tanesi gerçekten acil kategorisinde. Grip olanla kalp krizi geçiren yan yana. Dolayısıyla bu iş yükünün azaltılması ve acile gerçekten acil hastaların başvurması şiddeti de engelleme yolunda önemli bir nokta. Bizler hastadan değil hasta yakınlarından şiddet görüyoruz. Hastanelerde güvenlik kontrol noktalarının ve etkinliğinin arttırılması gerekiyor. Hasta yakınlarının bekleme salonları yüksek kapasiteli ve tedavi alanından ayrı bir noktada olmalı” ifadelerini kullandı. Sendika başkanı Doğramacı ise konuyla ilgili, “Can kurtaralım derken canımızdan oluyoruz. Bunu çözüme kavuşturmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

"TÜKENMİŞLİK YAŞIYORUZ"

Hekimlerin özlük haklarına dikkat çeken Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Cengiz de “Hekim arkadaşlarımız artık tükenmişlik sendromu içerisindeler. Resmi tatillerde, bayramlarda herkes evinde olurken hekimlerimiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Acil servislerde mesai saatlerinde dışarısında herhangi bir ücretlendirme yok. Bu ücretlerin değiştirilmesini, acillerde çalışan hekimlerimize yıpranma payının arttırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.