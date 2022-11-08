Helenistik döneme ait altın tablet ele geçirildi: 3 gözaltı
Muğla'nın Milas ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait altın tablet ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Milas'a gelen 3 kişinin elindeki tarihi eseri satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaştı.
Alıcı görünümündeki jandarma ekibi, ilçe merkezinde şüphelilerle buluştu. Pazarlığın ardından gerçek kimliğini açıklayan ekip, A.S., İ.C., ve Ş.S.'yi gözaltına aldı.
Jandarmanın aramasında 560 gram ağırlığındaki altın tablet ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.
Helenistik döneme ait altın tablet Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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