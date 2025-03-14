Helvacı Kilimi tescillendi: Asırlık dokuma sanatı resmen koruma altında!

İzmir’in Aliağa ilçesinde asırlardır dokunan Helvacı kilimi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Helvacı Kilimi tescillendi: Asırlık dokuma sanatı resmen koruma altında!
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AA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:23

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi’nde asırlardır dokunan ve bölgenin kültürel miraslarından biri olan Helvacı kilimi, tescillenerek koruma altına alındı. Aliağa Belediyesi'nin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu, kilimi coğrafi işaretle tescillediğini duyurdu.

Aliağa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Helvacı Mahallesi ve çevresinde nesilden nesile aktarılan kilim dokuma sanatının aslına uygun şekilde korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla TÜRKPATENT’e başvuru yapıldığı belirtildi.

Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, Helvacı kilimini coğrafi işaretle tescilleyerek resmi olarak koruma altına aldı.


Etiketler: #coğrafi işaret #helvacı kilimi #Aliağa

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