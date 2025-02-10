Hem PSP hem de MEB’de yöneticiler: Peygamber Sevdalıları Platformu, terör örgütü Hizbullah’a fikri yakınlığıyla biliniyor

Yayınlanma: 10.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.02.2025 - 04:00

Terör örgütü Hizbullah’a fikri yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu (PSP) bölge sorumlularının Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) öğretmen olduğu ortaya çıktı.

ÇEDES programı kapsamında tarikat ve cemaatlerin okullara sokulması uygulamasına dahil edilen PSP’nin yöneticilerinin okullarda etkili olduğu belirlendi. PSP, dün MEB’e bağlı okullarda peygamberin yaşamını konu alan siyer yarışması düzenledi. Cumhuriyet, söz konusu platformun bölge temsilcilerinin MEB kadrosunda öğretmen olduğu bilgisine ulaştı.

Son yerel seçimde HÜDA PAR’ın yüzde 15 oy aldığı Batman’da platformun dört sorumlusu var. Adıyaman/Merkez sorumluları Miktat Aktan TOKİ Akşemseddin Bölge Okulu’nda müdür yardımcısı, Mehmet Emin Yıldız ise Abdulhamid Han Anadolu Lisesi’nde fizik öğretmeni olarak görevli.

Adıyaman Kâhta sorumlusu Mehmet Sivil ise ilçedeki Sabahattin Zaim İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görevli. Kozluk ilçesinin sorumlusu Özkan Kılıç da 75. Yıl Ortaokulu’nun müdür yardımcısı. Platformun Diyarbakır’da ise MEB’de kadrolu olarak çalışan iki temsilcisi bulunuyor. Bunlar da; Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısı olan Muhammed Emin Şana ile Kulp Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olan Nimet Çaçan olarak biliniyor. Çaçan’ın görevi nedeniyle platformun ilçe müdürlüğünün verilerine ulaşması ve kontrol etmesi bakımında önemli bir konumda olduğu da belirtiliyor.

HÜDA PAR KULLANIYOR

Platformun Elazığ’ın Palu ilçesinin sorumlusunun da Palu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdür yardımcısı Bünyemin Türkel olduğu saptandı. Platformun bölge temsilcileri aracılığıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki okullarda aktif olduğu belirtilirken HÜDA PAR’ın da bu kadrolar aracılığıyla bölgede çalışmalar yaptığı da ileri sürülüyor.