Hemşirelik stajı gören 3 lise öğrencisine cinsel istismarda bulunan doktor tutuklandı

Balıkesir'de, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj gören 17 yaşındaki 3 lise öğrencisine, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 40 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı öğretim üyesi T.A. isimli erkek tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 19:31
Hemşirelik stajı gören 3 lise öğrencisine cinsel istismarda bulunan doktor tutuklandı
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Olay Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıfta okuyan 3 kız öğrenci, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapmaya başladı. Staj gören öğrencilerden biri, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A.’ya muayene oldu.

Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Aynı hastanede staj gören 2 öğrenci de aynı doktor tarafından istismara uğradıklarını iddia etti.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı (PDR) tarafından dinlenen öğrencilerin iddiaları üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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