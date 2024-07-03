Hendek katliamında yakınlarını kaybeden aileler 4 yıldır ‘adalet’ bekliyor
Sakarya Hendek’teki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 3 Temmuz 2024’te meydana gelen patlamada 7’si işçi 3’ü asker toplam 10 kişi can verirken 127 kişi de yaralandı. Facianın üzerinden dört yıl geçti. Aralarında fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun’un da olduğu yedi sanığa “olası kast”tan çeşitli cezalar verildi. Cezaları az bulan kayıp yakınları dosyayı Yargıtay’a taşıdı.
Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Halis Yılmaz’ın kardeşi Merve Nur Yılmaz, sürece ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.
‘TEHDİT ETTİLER’
Fabrikada kaçak barut üretildiğini öne süren Yılmaz, “Denetimlerin önceden haberi alındığı, fabrikanın o kısmına ise denetim ekibinin hiç gitmediği tespit edildi. Mahkeme heyeti tüm bu hususlar üzerinde durmasına karşın denetçiler hakkında suç duyurusunda dahi bulunulmadı” dedi.
Yılmaz, “Süreç boyunca, patron Yaşar Coşkun başta olmak üzere sanıklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adını kullanarak bizleri tehdit etti. Mahkeme heyetine gözdağı verildi ve sonuç olarak mahkemeden içimizi soğutacak bir karar henüz çıkmadı” ifadesini kullandı. Yılmaz, kamuoyuna destek çağrısında bulundu.
Dava avukatlarından Elif Sıla Aşık ise dosyanın Yargıtay’da olduğunu hatırlatarak şu şekilde konuştu: “Yargıtay’dan çıkan karara göre davayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AHİM) kadar uzanacak bir süreç var gibi görünüyor.” Sosyal Haklar Derneği’nin çağrısıyla bugün saat 14.00’de katliamın yaşandığı fabrikanın önünde basın açıklaması düzenlenecek.
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