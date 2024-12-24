Hepsi tek tek tespit edildi... 'Daltonlar' suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama

İzmir'de 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Hepsi tek tek tespit edildi... 'Daltonlar' suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:51

Çaltılıdere Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda 3 Aralık'ta gece saatlerinde uzun namlulu silahla kurşunlama olayı sonrası Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri ve MİT Başkanlığı ile yürütülen çalışmada başta İzmir, İstanbul ve Kayseri illeri olmak üzere birçok kentte silahla eylem gerçekleştiren 'Daltonlar' olarak bilinen suç çetesi üyeleri tespit edildi.

3 TUTUKLAMA

Operasyonlar sonucunda 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aliağa Adliyesi’ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 


Etiketler: #örgüt #suç örgütü

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