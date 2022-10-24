Hepsiburada'dan 'pedofili skandalına' soruşturma
E-ticaret sitesi Hepsiburada'da çocuk kategorisinde satılan penis şeklindeki yastıklarla ilgili işlem başlatıldığı belirtildi. Alışveriş sitesi yönetimi, ürünün yurtdışından bir satıcının koyduğunu açıkladı.
Çevrimiçi alışveriş platformu Hepsiburada, sitesinde satılan "penis şeklindeki yastık" konusunda açıklama yaptı. Alışveriş sitesindeki çocuk kategorisinde satılan yastık için "Ürün derhal kaldırılmıştır" bilgisini veren Hepsiburada, satıcıyla ilgili işlem başlatıldığını duyurdu.
"EK ÖNLEMLER DEVREYE ALINDI"
Hepsiburada'nın Twitter hesabından tüm kullanıcılara verilen yanıtta "Haber sitelerinde paylaşılan; platformumuza yurt dışından bir satıcının eklediği ürün derhal kaldırılmıştır. Olaya dair soruşturma ve satıcıyla ilgili sözleşme haklarımız kapsamında işlemler başlatılıp, benzeri durumlar için ek önlemler de devreye alınmıştır” denildi.
NE OLMUŞTU?
OdaTV'nin aktardığı habere göre; Hepsiburada adlı internet sitesinde “ZSSLD” adlı bir satışçı tarafından çocuk oyuncakları kategorisinde penis yastık satışı yapıldı.
“ZSSLD 80 cm Penis Pelüş Yastık Dolması Yastık Bebek Kız Arkadaşı İçin Hediye” başlıklı oyuncak için siteye konulan fotoğrafta, penis şeklindeki yastıklara sarılan küçük bir çocuk olduğu görülüyor.
SATIŞA KAPANDI
E-ticaret sitesi “çocuk oyuncakları” kategorisinde satışa sunduğu penis yastık satışını, söz konusu haberin gündem olmasının ardından 3 saat sonra 09.00’da satışa kapadı.
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