Hepsinin ahı var üzerinizde.

23 Aralık 2021 Perşembe, 13:10

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Kınık ilçesinde bulunan madende bir patlama gerçekleşmişti.

Çok şükür ki can kaybı olmadı lakin 55 işçimiz yaralandı.

İşin garip yanı patlamanın ardından facianın göz göre göre geldiğinin ortaya çıkmış olmasıydı.

Faciaya davetiye çıkarılan madende uyarılara rağmen denetimlerin yapılmadığı, 'işverenleri denetimlerle boğmayın' talimatı verildiği iddia edildi.

Bu iddia gerçek ise hukukun derhal harekete geçmesi ve bunları araştırması gerekmektedir.

Maalesef AKP’nin iktidara geldiği Kasım 2002’den beri iş cinayetlerinde 28 bin 380 işçimiz hayatını kaybetti.

Ve denetimlerin sağlıklı yapılmayışı, önlemlerin eksikliği sorunu bir türlü çözülemedi.

Patlamaya gelirsek; işletmede, patlamanın metan gazı parlaması sonucu oluştuğu bildirildi.

İşçilerin ifadeleri de olayın nedenini doğrularken, işletmenin konuyla ilgili defalarca uyarıldığı, hatta daha önce aynı nedenle işçilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bu durumda asıl soru tüm bunlar olurken devletimiz neredeydi?

Maden AKP iktidarına yakın ve kamu ihalelerinden milyonlarca liralık ihaleler alan bir firma olması sebebiyle mi korunuyor?

Madende daha öncesinde metan gazının sık sık yükselmesi nedeniyle daha küçük patlamaların olmasına, sendikaların bu durum nedeniyle firmayı defalarca uyarmasına rağmen gerekli önlemleri bir türlü alınmamıştır.

Elbette ölüm olmaması sevindiricidir ama bu işi ‘fıtrat’ mantığıyla yürüten politikacı ve işletmeciler olduğu sürece maden kazalarımız bir türlü son bulmayacaktır.

Siz maden kazaları içim “Bu işin fıtratında var” derseniz bu cinayetlere çanak tutmuş olmaz mısınız?

Bakın 19 yıldır bir iş cinayetleri rejiminin varlığı hüküm sürüyor.

Sebebi çok açık…

Çünkü yandaş işletmelerin çalışmaları sekteye uğramasın diye denetimler yapılmıyor.

Ne bu güzel ülkemiz ne de bu işi gönül vermiş işçi kardeşlerimiz böyle bir yönetim anlayışını hak ediyor.

Unutmayın! Soma’da 301 işçiyi, canlarımızı kaybettik.

Sanıyor musunuz ki o işçilerin aileleri, çocukları ve milyonlar olayı unuttu?

Hepsinin ahı var üzerinizde.

Ne yazık ki millet olarak talihsiziz.

Çünkü madencilik sektörümüz, sorunlarının çözümünü gerçekleştiremeyen, konuyu hiç bilmedikleri halde bildiklerini sanan bir iktidar elinde.

Bu kadar ile kalsa gene iyi.

Daha da vahim olanı, bilmediklerini de kabul etmeyen bir iktidar var karşımızda.

İktidar elinle oluşturulan tüm bu pespaye görüntü ve işçi kardeşlerimizin yaşadığı mağduriyet sonrası söylenecek son söz ise şudur:

“Ey Akp bu ülkede artık hiç kimse yok yere ölmek istemiyor”