Her yerde aranıyor... 16 yaşındaki çocuk poligondan tabanca ve mermi çaldı!

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir poligona giren yabancı uyruklu H.E. (16), poligondan iki adet silah ile 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı.

H.E.'nin aynı ilçedeki bir otomobil bayisine girip otomobil çalmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E., buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı.

H.E.'nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, şüpheli H.E için Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler 16 yaşındaki H.E.'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.