Cumhuriyet Gazetesi Logo
Her yerde aranıyor... 16 yaşındaki çocuk poligondan tabanca ve mermi çaldı!

Her yerde aranıyor... 16 yaşındaki çocuk poligondan tabanca ve mermi çaldı!

11.09.2025 08:15:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Her yerde aranıyor... 16 yaşındaki çocuk poligondan tabanca ve mermi çaldı!

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki bir çocuk, poligondan iki adet tabanca ve 300 adet mermi çaldı. Çocuğun yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir poligona giren yabancı uyruklu H.E. (16), poligondan iki adet silah ile 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı.

H.E.'nin aynı ilçedeki bir otomobil bayisine girip otomobil çalmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E., buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı.

H.E.'nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, şüpheli H.E için Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler 16 yaşındaki H.E.'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

Image

İlgili Konular: #kahramanmaraş

İlgili Haberler

Ankara'da Ahmet Minguzzi vakası... Kız kardeşini taciz eden çocukları uyarırken katledildi: Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
Ankara'da Ahmet Minguzzi vakası... Kız kardeşini taciz eden çocukları uyarırken katledildi: Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar! Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) bıçaklanarak öldürüldüğü olayın ardından gözaltına alınan Taha Yahya Z. (14) ve Baddal Samet Z.'nin (17) kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı.
Diyanet'ten 'suça sürüklenen çocuk' hutbesi
Diyanet'ten 'suça sürüklenen çocuk' hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı Cuma Hutbesi'nde "Zamanımızda yaşanılan problemlerin temelinde evlatlarımızı; Rabbimizin emrine, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in yüce ahlakına göre eğitememiş olmamız yatmaktadır" yorumunu yaptı.
Yandaş gazete duyurdu... Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı: Ceza indirimi kalkıyor mu?
Yandaş gazete duyurdu... Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı: Ceza indirimi kalkıyor mu? Adalet Bakanlığı, 16 yaşını doldurmuş çocukların işlediği ağır suçlarda ceza indirimlerini kademeli olarak kaldırmayı planlıyor. İşte Türkiye'nin gündemindeki düzenlemeyle ilgili ayrıntılar...