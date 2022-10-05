Her yerde aranıyordu... FETÖ'den ihraç edilen eski binbaşı yakalandı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:28

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan G.S. isimli şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

PARALARA EL KONULDU

Evde yapılan aramada 10 bin Euro, 12 bin 440 dolar, 10 bin 870 Sterlin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

G.S.'nin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.