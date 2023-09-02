Herkesi 'hipnotize' etmişti... Mustafa Sarıgül'den 'gömlek' açıklaması: 'Link isteyenler, öyle bir gömlek yok'
Sosyal medyada yeni bir video paylaşan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün üzerindeki gömlek gündem olmuştu. Videoda Sarıgül'ün giydiği gömlek çekim hatasına yol açmış ve 'tarama' yapmıştı. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan videonun ardından Sarıgül'den açıklama geldi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medyada
yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olmaya devam ediyor. Son olarak ise
Sarıgül'ün giydiği gömlek viral oldu.
Videoda Sarıgül'ün giydiği gömlek herkesin gözünü alarak çekim
hatasına yol açtı ve 'tarama' yaptı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının da
dikkatinden kaçmadı.
YORUM YAĞDI
Sarıgül'ün son videosunda giydiği gömleğe sosyal medyadaki
kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.
Kullanıcılar, “Gömlek linki gelir mi?, Başkanım gömlek link
atar mısınız?, Başkanım gözümüz kör oldu o nasıl gömlek?, Gömleğin olduğu
kısımda karıncalanma var, Gömleğe 8 saniye bakıp gözlerinizi kapatın; ‘Çare
Sarıgül’ yazısını göreceksiniz, Gömlek beni hipnotize etti dinleyemedim,
Hipnotize oldum, Sağ olun başkanım kör oldum sayenizde” gibi paylaşımlarda
bulundu.
Sosyal medyaya damga vuran o videonun ardından Sarıgül'den yeni bir açıklama geldi.
Gömleğin 'aslını' paylaşan Sarıgül, “Gömleğin aslı budur. Link isteyenler öyle bir gömlek
yoktur. Bilerek yapılmamıştır, bir çekim hatasıdır. Olan mesaja oldu. Ah Ender
Ah!” notunu düştü.
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