Herkesi 'hipnotize' etmişti... Mustafa Sarıgül'den 'gömlek' açıklaması: 'Link isteyenler, öyle bir gömlek yok'

Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:43

Güncelleme: 02.09.2023 - 13:43

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olmaya devam ediyor. Son olarak ise Sarıgül'ün giydiği gömlek viral oldu.

Videoda Sarıgül'ün giydiği gömlek herkesin gözünü alarak çekim hatasına yol açtı ve 'tarama' yaptı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Sarıgül'ün son videosunda giydiği gömleğe sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.

Kullanıcılar, “Gömlek linki gelir mi?, Başkanım gömlek link atar mısınız?, Başkanım gözümüz kör oldu o nasıl gömlek?, Gömleğin olduğu kısımda karıncalanma var, Gömleğe 8 saniye bakıp gözlerinizi kapatın; ‘Çare Sarıgül’ yazısını göreceksiniz, Gömlek beni hipnotize etti dinleyemedim, Hipnotize oldum, Sağ olun başkanım kör oldum sayenizde” gibi paylaşımlarda bulundu.

SARIGÜL O GÖMLEĞİN ASLINI PAYLAŞTI

Sosyal medyaya damga vuran o videonun ardından Sarıgül'den yeni bir açıklama geldi.

Gömleğin 'aslını' paylaşan Sarıgül, “Gömleğin aslı budur. Link isteyenler öyle bir gömlek yoktur. Bilerek yapılmamıştır, bir çekim hatasıdır. Olan mesaja oldu. Ah Ender Ah!” notunu düştü.