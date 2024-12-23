Herkesin mutfağında var... O ilde sağlık skandalı: Yurttaşlara yedireceklerdi! Tam 7 milyon lira değerinde...

Yayınlanma: 23.12.2024 - 10:06

Güncelleme: 23.12.2024 - 10:06

İl Jandarma Komutanlığınca Nizip ilçesinde sahte markalı; çorba ve pilav gibi çoğu yemekte kullanılan 'tavuk bulyon' üretimi yapılan bir depoya baskın yapıldı.

Depo ve 5 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 611 bin TL olan 60 bin 885 adet sahte markalı tavuk bulyon ve 28 bin 232 adet sahte marka ambalajı ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili M.H., N.H., M.H., S.H. ve H.H. gözaltına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak sahte ürünlere el koyarken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.