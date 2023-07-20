HES göletindeki cesedin kimliği belli oldu

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde hidroelektrik santralinin göletinde bulunan erkek cesedinin 12 Temmuz’dan beri kayıp olan Barış Çatal’a (29) ait olduğu belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 13:44
HES göletindeki cesedin kimliği belli oldu
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Reşadiye ilçesine bağlı Mutluca köyü yakınlarında hidroelektrik santralinin göletinde dün saat 10.30 sıralarında erkek cesedi görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

AFAD ekiplerinin botla yaptığı çalışma ile sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemelerin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDE ÇALIŞIYORMUŞ

Yapılan incelemede cesedin 8 gün önce telefonunu ve cüzdanını evde bırakıp, ortadan kaybolan Barış Çatal’a ait olduğu belirlendi. Barış Çatal’ın ailesi cesedi teşhis etti. 

Seher Kolkaya ve Cemal Çatal’ın 2 çocuğundan biri olan Barış Çatal’ın ilçede elektrik dağıtım şirketinde çalıştığı, ölüm sebebinin ise otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.


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