HES'e karşı direnen doğaseverler kazandı

30 Mart 2022 Çarşamba, 13:37

Ordu 1'inci İdare Mahkemesi; Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Çetilli, Çatak, Gölköy mahallelerini kapsayan Kardelen HES için hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliği’nin onaylanmasına dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü kararını hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bozdu.

“BU DA LEHİMİZE SONUÇLANDI”

ORÇEV Yönetim Kurulu, mahkemenin kararının ardından şu açıklamayı yaptı:

“Bu imar değişikliği konulu ikinci HES davamız. Korgan ilçesinin Çiftlik Mahallesi’nde de aynı biçimde imar değişikliği davamız vardı. Onu da kazandık. Bu dava ikincisi. Bu da lehimize sonuçlandı. HES yapılmak istenen yerdeki dere Gölköy ilçesinin içinde geçen dere. Deredeki su o kadar az ki, HES yapıldığında bölge olumsuz etkilenecekti. Bilirkişi Heyeti raporunda bu da belirtiliyordu. Gölköy’ün içinden başlayarak Gölköy, Çatak ve Çetilli mahallelerini kapsayan imar değişikliği bozuldu. Artık burada HES yapılamayacak.

“ARTIK HES TEHLİKESİ KALMADI”

HES şirketinin aldığı ÇED’in süresi oluyor. Bu süre içinde çalışmaya başlamadığıyla ÇED iptal ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bu konuda yazdığımız yazıya yanıt da geldi. Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde yerinde inceleme yapıp rapor göndermelerini istiyor. Şu an HES şirketinin bölgede bir çalışması yok. Hem mahkeme kararıyla hem de ÇED’in süresinin bitmesi nedeniyle artık HES tehlikesi kalmadı.”