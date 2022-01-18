ORÇEV ve sivil toplum örgütleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi

18 Ocak 2022 Salı, 04:00

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, mahkeme kararlarını tanımayan Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin “adrese teslim” ihaleler ile sahile çöktüğünü söyledi.

Ordu kumsalında bir araya gelen ORÇEV üyelerine sivil toplum örgütleri de destek verdi. Dernek başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Tayfur Gürsoy Parkı önünde kumsala yapılmak istenen kafenin adrese ihale biçiminde yapıldığını belirterek “Ordu’nun büyükşehir olmasından sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi sahillerimize çökmeye başladı. Bu tarihten itibaren Ordu şehir olduğundan bu yana böyle eziyet görmedi. 2015 yılında bir önceki belediye yönetimi (O da AKP’li) Ordu Altınordu rıhtımından başlayarak sahilimizi hukuksuz olarak doldurmaya başladı. Çevre etki değerlendirme (ÇED) raporu almadığı için Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 85 bin TL ceza kesilmişti” dedi.

"KARARI TANIMAM"

Gönül, açıklamasında OBB’ye açtıkları davalar hakkında da bilgi vererek “Sahilin doldurulmasının yasalara aykırı olduğunu iddia ederek idare mahkemesine dava açtık. Mahkeme de dolgunun yasadışı olduğunu onayladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne açmış olduğumuz yedi dava bulunuyor. Yedi davanın hepsi de sahil dolgusuyla ilgili. Bu davaların üçünde nihai karar çıktı. İkisi lehimize sonuçlandı, birine yerel mahkeme lehimize karar verdi, üst mahkemede devam ediyor. Diğer davalar ise devam etmektedir. Rıhtım üzerinde yapılan tesisi için hukuksuz diyor. Tayfur Gürsoy Parkı’nda ise nihai karar çıktı. Bu kararda da kıyı kenar çizgisine ve şehir planlamasına aykırı denmektedir. Ama Ordu Büyükşehir Belediyesi, ‘Ben mahkeme kararlarını tanımam’ diyor ve bildiğini okuyor” ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMA SONLANMALI"

Büyükşehir belediyesi yönetimini ve bürokratları da uyaran Gönül, “ORÇEV olarak OBB yasalara uymadığı ve mahkeme kararlarını uygulamadığı takdirde OBB’ye ve bu projelere onay veren yetkililer hakkında dava açacağımızı duyuruyoruz. Son kez sesleniyoruz: Buradaki çalışma sonlandırılmalı; bilirkişi heyeti raporlarına göre uygulama yapılmasını istiyoruz. Ayrıca bilirkişi heyeti raporlarının lehimize iken ve mahkemenin devam etmesinden dolayı buralarda herhangi bir proje çalışması yapılamayacağını bir kez daha vurguluyoruz. OBB’yi keyfi uygulamalara son vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.