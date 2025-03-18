HES’ler kapaklarını açtı, çamurlu sular nedeniyle binlercesi kıyıya vurdu: Yeşilırmak’ta balıklar nefessiz kaldı

Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 04:00

İddiaya göre bölgedeki hidroelektrik santralları (HES) kapaklarını açarak çamur havuzlarını ırmağa boşalttı ve bu yüzden binlerce balık kıyıya vurdu. Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Çambükü köyünde yurttaşlar Taşova’da camilerden anons edilerek herhangi bir taşkın olasılığında önlem alması için bilgilendirilme yapıldığını söyledi, balık ölümlerine tepki gösterdi.

Çambükü köy halkından Yalçın Bolat; “Dünden beri cami hoparlörlerinden hidroelektrik santralı kademeli olarak kapaklarını açacak diye anons verilmesine rağmen yarın bundan bahsedilmeyecek bile. Çamur havuzlarını salarak doğaya, ırmağa, canlıya zarar veriyorlar” dedi.

Yeşilırmak’ta balık tutmanın yasak ancak toplu balık öldürmenin adeta serbest olduğunu belirten bir başka köy sakini Ahmet Özdemir, “Yetkililer görüyor ama koltuklarından olurlar diye korktuklarından görmemezlikten gelip işlem yapmıyorlar. Güzelim Yeşilırmak zehir akar oldu” diye konuştu. Hüseyin Şahin adlı vatandaş ise “Pes diyorum ulusal medyada yerel medyada elli kere haber yapıldı orda kimse yok mu? Bu Taşova tamamen kimsesiz mi? Buradan Amasya valisine, Taşova kaymakamına, belediye başkanına, Amasya’nın Taşova’mız için etliye sütlüye karışmayan vekillerine sesleniyorum, durdurun bu vahşeti” ifadelerini kullandı.