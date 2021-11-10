Heybeliada’da bakanlık eliyle ağaç kıyımı!

10 Kasım 2021 Çarşamba, 16:34

Toplam yüzölçümü 251 hektar olan İstanbul Heybeliada'da, 2020’de 6 hektar, 2021’de 7 hektar orman yandı. 'Yangından sonra hasarlı ağaçlar kesiliyor' denilerek yangın bölgesi dışındaki yerler de dahil olmak üzere çok sayıda ağaç kesildi. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından kesilen ağaçlar, istiflenerek Ada dışına taşınıyor. Adanın bazı bölgelerinde pek çok ağaç ise boyayla işaretlendi.

Adalar Kaymakanlığı tarafından kurtulma ihtimalinin olmadığına kanaat getirilip, yangında hasar gördüğü söylenen ağaçlar kesildiği belirtiliyor fakat 2020 ve 2021 yıllarında yanan Çam Limanı bölgesi dışında Heybeliada'daki başka bölgelerde de sağlıklı ağaçların kesimi sürüyor. Ada halkı ise, ağaçların neden kesildiğini Adalar Orman İşleme Şefliği'ne dilekçe ile sordu.

Yüzlerce ağaç kestiler! İçimiz dışımız çığlık:(

Adalılar olarak sorularımızı ve itirazlarımızı resmi dilekçelerle iletiyoruz.

??Heybeliada ormanlarında ne oluyor? Resmi yoldan soruyor ve itiraz ediyoruz! Dilekçe örneği https://t.co/i2mN3VmqW9 @OGMgovtr pic.twitter.com/vjJVILaKGe — Dunya Mirasi Adalar (@dunyamirasiada) November 9, 2021

Ormanlarının önemli bir bölümünü yangında kaybedilen adada, ekim ayından itibaren yangın bölgesi dışındaki çok sayıda yetişkin ağacın da OGM tarafından kesilmesi Ada sakinlerini kaygılandırıyor.

Asaf Plajı çevresinde kırmızı boyayla işaretli ağaçlar

DENİZ BETONLA DOLDURULMUŞTU

OGM tarafından işletmeye kiralanmış olan Asaf Plajı mevkiinde ise ağaç kesimlerinin daha önce başladığı bildirildi. Daha önce de doğal sit alanı olan Heybeliada’da, Cevahir Aqua Green Beach ile Asaf Plajı'nda denizin doldurulduğu ve plajların dokusunun bozulduğu ortaya çıkmıştı. Asaf Plajı'nın, denize beton dökmek de dahil olmak üzere, kıyı şeridini değiştiren inşaat faaliyetleri durdurulmuş, ardından yeniden başlamıştı.

Yine Heybeliada Değirmenburnu Mevkii’nde de ormanlık alanda ekim ayından bu yana en az 42 adet yetişkin kızılçam ağacının kesildiği belirlendi. Bunların canlı ağaçlar olduğu, kesilen gövdelerden ve yerdeki yeşil dallardan tespit edildi.

Heybeliada Değirmenburnu Mesire Alanı'nda yol kenarında kesilmiş ağaçlar - Ekim 2021

Ağaç kesimleri adanın başka birçok yerinde, özellikle yol kenarlarında devam ediyor. Ağaçların kesildiği yerler yangın alanıyla sınırlı olmayıp, kesilen ağaçlar yine sağlıklı yapıda olduğu gözlemlendi.

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü, makilerin ekosistemin bir parçası olduğu Heybeliada’da; 2020 sonbaharından bu yana yolların iki yanındaki ormanlar tıraşlandı ve makiler sökülüp atılarak ekosisteme ağır müdahalede bulunuldu. Ağaçların alt dallarının budanması gibi işlemler testereyle değil, parçalayıcı ekskavatörle yapıldı. Çalılar kesilirken sağlıklı ağaçlar da kesilerek gövdeleri ile kökleri zarar gördü.

ANAYASA'YA AYKIRI

Anayasa’nın 56. Maddesi'nde, "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir" hükmü yer alıyor.

Ayrıca, ormana zarar verme suçları hem Orman Kanunu’nda hem diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtildi. Bu uygulamaların, Anayasa’ya ve Kanun hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtiliyor.

Ada halkı ise, bu çerçevede ormana zarar veren, doğal sit alanına da müdahale oluşturan bu uygulamaların derhal durdurulmasını ve yapılan çalışmaların yerinde denetlenerek mevzuata uygun hale getirilmesini talep ediyor.

Halk, ayrıca, "Yangına karşı tedbir denilerek yol kenarları tıraşlanıp açılan ormanı neler bekliyor? Sadece insanın değil bütün canlıların önünü kesen çitler ormanda nasıl olabilir?" sorularına yanıt arıyor.