Adana'da orman yangını

Adana’nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 15:47
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Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangına hem karadan hem havadan müdahale devam ediyor.


Adana orman yangını Orman Yangın

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