Adana'da orman yangını
Adana’nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Yangına hem karadan hem havadan müdahale devam ediyor.
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