Heyelan nedeniyle kapanmıştı: Ulaşım normale döndü

Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan sonrası toprağın temizlenmesi ile Anadolu Otoyolu'nda ulaşım normale döndü.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 12:06
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında, 2 gün önce sağanak nedeniyle heyelan yaşandı. 

Ekipler, 200 metrelik bölümü tedbir amaçlı kapatılan bölgede çalışma başlattı. 

Heyelan nedeniyle yola inen toprak temizlendi. Temizlik sonrası, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma açıldı. 

Yolun açılması ile birlikte bölgede ulaşım normale döndü.


Heyelan bolu dağı Bolu Dağı Tüneli

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